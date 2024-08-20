انت الأن تتابع خبر "فرصة عمل مضمونة 100%".. اعرف تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم في جميع المحافظات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الالاف من الطلاب يبحثون عن تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم بعدما كشفت وزارة التعليم العالي عن وجود أماكن شاغرة به في تنسيق المرحلة الثانية، حيث يعد معهد فني صحي أحد بدائل كليات التمريض، ويتوافر هذا المعهد في عدد كبير من المحافظات ويقبل الطلاب الناجحين في المرحلة الثانوية ممن حصلوا على مجموع مناسب، ولعل ما يميزه أن له تكليف حكومي لجميع الخريجين منه فور التخرج، واليكم الحدود الدنيا للقبول في معهد فني صحي.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم

وننشر لكم تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي، واليكم قائمة مؤشرات القبول بالمعهد وفقا لتنسيق العام الماضي:

تنسيق معهد فني صحي 2024 بني سويف.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 325.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 الوادي الجديد.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 326 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم الزقازيق.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 333 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي رياضة الزقازيق.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 317 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 جنوب الوادي.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 344 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم المنصورة.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 333 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي رياضة المنصورة.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 316 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم طنطا.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 331.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي رياضة طنطا.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 314.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم بورسعيد.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 333.6 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي رياضة بورسعيد.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 316.6 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم أسيوط.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 333.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي رياضة أسيوط.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 316.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم الإسكندرية.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 327.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي رياضة الإسكندرية.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 310.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم الإسماعيلية.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 341.6 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي رياضة الإسماعيلية.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 324.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم سوهاج.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 331 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي رياضة سوهاج.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 289.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم بنها.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 329.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي رياضة بنها.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول 312.5 درجة.

مصاريف معهد فني صحي خاص

وتتفاوت قيمة مصاريف معهد فني صحي خاص بحسب المحافظة: