انت الأن تتابع خبر عاجل وزارة التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 - 2025 في العراق وأهم التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 – 2025 وذلك للطلبة والهيئات التعليمية، كما أن وزارة التعليم عن موعد بدء العام الجديد للجامعات وذلك في تصريحات خاصة بها في صباح اليوم الأربعاء 21 اغسطس 2024، وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع موعد الزيارة الأربعينية في العراق، وقد قامت الكثير من المحافظات بتعطيل الدوام الرسمي بهذه المناسبة بمواعيد مختلفة، وكان آخر هذه المحافظات هي محافظة كركوك التي عطلت الدوام الرسمي يوم الخميس غدا بمناسبة الزيارة الأربعينية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025

أعلنت وزارة التربية العراقية عن أن يوم الثلاثاء الذي يوافق الاول من شهر أكتوبر لعام 2024 هو تاريخ بداية العام الدراسي الجديد 2024 – 2025 لطلبة المدارس.

كما أعلنت وزارة التربية العراقية عن أن يوم الأحد الذي يوافق الخامس عشر من شهر 9 لعام 2024 هو موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية.

وفي السياق ذاته، فقد أعلنت وزارة التعليم عن أن 16 من أيلول المقبل هو موعد بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات.

تعطيل الدوام الرسمي في العراق

أعلنت بعض المحافظات في السعودية عن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة الزيارة الأربعينية ولكن بمواعيد مختلفة كالتالي: