انت الأن تتابع خبر تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق 2024.. حقيقة أم شائعة وزارة التربية تُوضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد من ضمن الأمور التي يتساءل عنها الكثيرين داخل أراضي دولة العراق، حيث تسعى الجهات المسؤولة المتمثلة في وزارة التربية العراقية لتوضيح كل ما يخص الدراسة في جميع مدن ومحافظات العراق بالإضافة إلى أنها توضح كافة الأنباء التي تخص سير الدراسة لجميع المراحل الدراسية، لذا اليوم سنوضح لكم المزيد من التفاصيل.

تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد

تزامنًا مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي في العراق للعام الجديد بدأ البحث والتساؤل حول حقيقة تأجيل بدء العام الجديد أم لا، وجاء الرد من قبل وزارة التربية العراقية أن هذا الخبر شائعة وليس له أساس من الصحة وفي حال صدور أي قرارات تُشير إلى هذا الأمر سنوفيكم بكافة التفاصيل مباشرةً، ولكن سيبدأ العام الدراسي في موعد مع بداية شهر أكتوبر المُقبل، وإذا حددت الجهات المسؤولة موعد آخر سنوفيكم بالتفاصيل مباشرةً.

العطل الرسمية في العام الجديد الدراسي

تُعتبر العطلات الرسمية واحدة من ضمن العطل التي يتضمنها العام الدراسي للطلاب وتقوم بتحديدها الجهات المسؤولة داخل الدولة، ولكي تتمكن من معرفتها يجب عليك متابعة الآتي:

اجازة رأس السنة الميلادية ستكون في أول شهر يناير القادم 2025.

اجازة عيد الجيش ستوافق يوم 6 من يناير.

عطلة عيد الفطر المبارك للطلاب ستصادف يوم 29 مارس لعام 2025.

عطلة العيد الوطني العراقي تصادف يوم 14 يوليو.