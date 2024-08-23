انت الأن تتابع خبر عاجل: وزارة التعليم السعودية تطلق نظام جديد ( تعليم جدة ) بداية من هذا الوقت ! تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة عن بدء تطبيق نظام الدوام المرن، والذي سيبدأ تنفيذه يوم الأحد المقبل، 25 أغسطس 2024، الموافق 19 صفر 1446. سيشمل النظام الجديد المبنى الرئيسي للإدارة، مكاتب التعليم، والمباني الإدارية الهدف من هذا النظام هو تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية الموظفين.

تفاصيل نظام الدوام المرن

النظام الجديد يسمح للموظفين بالبدء في العمل ضمن فترة زمنية مرنة تمتد من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة والنصف صباحا، بشرط الالتزام بعدد ساعات عمل يومية يبلغ 7 ساعات.

يهدف هذا التوقيت المرن إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، مما يساعدهم على إدارة أوقاتهم بشكل أفضل ويخفف من الازدحام المروري في ساعات الذروة، حيث يمكن للموظفين اختيار الوقت الأنسب لهم للوصول إلى العمل.

أهداف تطبيق نظام الدوام المرن

تحسين بيئة العمل: يسعى النظام إلى خلق بيئة عمل أكثر مرونة وراحة للموظفين، مما يعزز من رضاهم ويزيد من كفاءتهم في أداء مهامهم.

تحقيق رؤية 2030: يتماشى النظام مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة العمل وزيادة الإنتاجية من خلال اعتماد أنماط عمل حديثة ومرنة.

تقليل الازدحام المروري: من خلال السماح بفترات دخول مرنة، يساعد النظام في تقليل الاختناقات المرورية التي تحدث عادة في أوقات الذروة، مما يساهم في تحسين حركة المرور في مدينة جدة.

تعزيز التوازن بين العمل والحياة: يوفر النظام للموظفين مرونة أكبر في تحديد ساعات بدء العمل، مما يمكنهم من تنظيم وقتهم بشكل يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية والعائلية.

كيفية ضمان نجاح النظام

أوضحت الإدارة أن نجاح تطبيق نظام الدوام المرن يعتمد بشكل كبير على التنسيق الجيد بين الموظفين والمديرين المباشرين. يتطلب ذلك تواصلا فعالا لضمان تنفيذ النظام بشكل منظم ودون التأثير على سير العمل. ينبغي على كل من الموظفين والمديرين الالتزام بالإجراءات وتنسيق أوقات العمل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من النظام.

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