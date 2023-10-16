وزارة التنمية المحلية تعلن مد التقديم لمسابقة شغل 91 وظيفة قيادية جديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 02:24 مساءً - أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الإثنين عن مد التقديم لمسابقة شغل وظائف قيادية جديدة بالمحافظات ضمن الإعلان رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ الصادر عن الوزارة والخاص بمجموعة قيادات الإدارة المحلية لعدد (٩١) وظيفة بالمحافظات (سكرتيري عموم، وسكرتيري عموم محافظين، ورؤساء مراكز ومدن وأحياء)، وذلك لمدة ١٥ يوماً تبدأ من الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٧ وتنتهى الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لتوسيع قاعدة المشاركة والتقدم من الراغبين علي المسابقة لاختيار أكفأ العناصر والكوادر للعمل في المحليات، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بصورة مستمرة على ضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية بالمحليات من الكوادر المتميزة، والتي تكون قادرة على العطاء والتفاني فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخدمة المواطن وتحقيق رضاه عما تقدمه المحليات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم تقييم المتقدمين فى المسابقة بناءًا على عدة معايير منها القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عملية اختيار القيادات المحلية الجديدة تخضع أيضاً لعدة ضوابط رئيسية منها الاختبارات التحريرية والشفوية والسمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية.

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت في منتصف شهر سبتمبر الماضي عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك من خلال الإعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg ،وتم فتح باب التقديم الإلكتروني.

وأكدت وزارة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام التام باستيفاء النماذج المرفقة بالإعلان على صفحة وزارة التنمية المحلية الخاصة بالمتقدمين من داخل الجهاز الإداري وأن تكون معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة بتاريخ الإعلان الحالي.