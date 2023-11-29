نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين المصريين تنظّم وقفة تضامنية مع غزة وفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت نقابة الصحفيين، ولجنة المرأة بالنقابة، وقفة احتجاجية على سُلم النقابة، اليوم، ضمن فعّاليات يوم تضامني مع نساء وأطفال فلسطين، وكذلك الشعب الفلسطيني، ضمن فعاليات 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت شعار "منظمات دولية بمعايير مزدوجة،، أوقفوا العدوان وارفعوا الحصار".

وردد الزملاء الصحفيون، هتافات داعمة للفلسطينيين، ومناهضة جرائم الاحتلال الصهيوني.

وجاءت الوقفة وفعّاليات اليوم، بالتوازي مع فعاليات ووقفات تضامنية في عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار.

وكانت قد بدأت منذ قليل، ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني، يتحدث فيها أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة، وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

ويتم ختام اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال في فلسطين (بيت الحودايت)، حول مشاهد العدوان تقديم الفنان محمد عبدالفتاح، كما يشهد اليوم عرض لأفلام توثق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين.

IMG_1503

IMG_1502

IMG_1501