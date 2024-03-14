بالصور.. تكدس أمام مكاتب الصرافة بالمحافظات من الراغبين في تغيير العملات بعد تراجع أسعار الدولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مارس 2024 02:30 مساءً -

شهدت مكاتب الصرافة بالمحافظات منذ صباح اليوم، تكدس كبير من المواطنين الراغبين في تغيير ما يملكونه من عملات أجنبية خاصة الدولار، بعد تراجع أسعار الدولار مقابل الجنية المصرى.

وشهدت شركات الصرافة وفروعها المنتشرة في جميع المحافظات، إقبالا كبيرا من المواطنين، لبيع العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي، خصوصا من أقارب المصريين العاملين بالخارج.

وشهدت مكاتب الصرافة في كفر الشيخ ومدينة فاقوس بالشرقية، أقبالاً كبير من المواطنين، وظهرت الطوابير مرة أخرى أمام الصرافات، لتغيير العملات الأجنبية، بعدما اختفت السوق السوداء تماما من السوق المصرى، عقب قيام البنك المركزي بترك سعر الجنيه العادل أمام الدولار يتحدد حسب العرض والطلب.

وتراجع سعر الدولار في معظم البنوك المصرية إلى 47.70 جنيه للدولار، صباح اليوم، بسبب زيادة المعروض من الدولار، ويتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة عمليات التنازل عن الدولار.

وقال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، إن حصيلة بيع النقد الأجنبى داخل فروع الشركة بلغت 933 مليون جنيه خلال أسبوع، حيث تمثل زيادة بمعدل 15 ضعفاً مقارنة بالفترة قبل قرار تحرير سعر الصرف فى 6 مارس الجارى، لافتاً إلى أن فروع الشركة البالغة 89 فرعا تشهد زيادة كبيرة فى الإقبال على بيع مختلف العملات العربية والأجنبية وهو مؤشر مهم لعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة القرارات الاقتصادية الجديدة، متوقعاً أن تشهد حصيلة النقد الأجنبى نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة.