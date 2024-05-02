جامعة حلوان تواصل حصد الإنجازات.. ميداليتين في بطولة العالم للزعانف

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت جامعة حلوان في تحقيق إنجاز جديد على الساحة الرياضية العالمية، حيث تمكنت طالبتان من منتخب الجامعة للزعانف من الحصول على ميداليتين متميزتين في بطولة العالم للجامعات التي أقيمت في كولومبيا خلال الفترة من 26 إلى 27 أبريل 2024.

جاء مشاركة الطالبات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، الدكتورة أمل عبدالله عميدة كلية التربية الرياضية بنات، الدكتور جمال على عميد كلية التجارة وإدارة الإعمال.

حيث حصلت الطالبة بسملة صبحي محمد من كلية التربية الرياضية الفرقة الأولى على الميدالية الفضية في سباق تتابع 4 × 100 زعانف مزدوجة، فيما حققت الطالبة ندا مجدي أبو مسلم من كلية التجارة وإدارة الأعمال الفرقة الأولى الميدالية البرونزية في سباق 400م مونو.

وبفضل هذا الأداء المتميز، تمكنت جمهورية مصر العربية من احتلال المركز الثالث في الترتيب العام على مستوى جامعات العالم، مضيفة إنجازًا جديدًا إلى سجل إنجازاتها الرياضية المشرفة.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إن هذا النجاح يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الجامعة للأنشطة الطلابية والرياضية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية."

وأضاف الدكتور قنديل أن إنجازات طالبات الجامعة في المحافل الرياضية الدولية تعد مصدر فخر واعتزاز للجميع، وتؤكد على قدرة الشباب المصري على المنافسة وتحقيق الإنجازات على أعلى المستويات، كما أشاد بالجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة لإعداد الطلاب رياضيًا

وقد جاءت مشاركة الطلاب محليا ودوليا فى المسابقات تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمتابعة الكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي، والمدير الفنى لفريق الزعانف الكابتن احمد عمر، ومدرب الفريق الكابتن احمد عبدالناصر، وإشراف الدكتورة مؤمنة محمود.