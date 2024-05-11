رئيس الوزراء يزور مصانع أجهزة منزلية وأدوات صحية بالعاشر من رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 02:30 مساءً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، جولة تفقدية بمدينة العاشر من رمضان، ويتفقد خلالها عدد من المصانع، ويتفقد خلالها مصنع للأدوات الصحية وآخر للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من الوحدات السكنية.

وكان رئيس الوزراء قد أكد من قبل فى جولة لمدينة العاشر من رمضان، حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية، وذلك لدفع العمل بهذه المشروعات، وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها، إيمانًا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطني، ودفعه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المُقبلة.