أستاذة علوم سياسية: إسرائيل تحاول إدانة مصر لتهرب من المسئولية لكنها فاشلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 11:30 مساءً - تحدثت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية، عن مزاعم قناة الـ سى إن إن حول إدانة مصر بتعطيل الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيلين وغلق معبر رفح، قائلة:"الإعلام خُلق ليكون أداة لإيصال رسالة معينة ومن أجل أهداف محددة، وهنا نجد أن اليهود يسيطرون على المال والإعلام فى الولايات المتحدة، منذ الأربعينيات".

وأضافت نورهان الشيخ خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن محاولة توريط مصر كما جاء على لسان قناة الـ سى إن إن، جاءت أيضا على لسان بعض المسئولين الإسرائيليين وداخل محكمة العدل الدولية، وأن الجانب الإسرائيلى يحاول تحميل مصر المسئولية.

وأوضحت نورهان الشيخ أن إدانة مصر محاولة من إسرائيل حتى تهرب من المسئولية ولا يدان رئيس الوزراء كما حدث، كما يحاولون إلقاء المسئولية على طرف آخر، وهذه المحاولة فاشلة، لأن الرأى العام الإسرائيلى يعلم أن العقبة الأساسية هو نتنياهو وأنه يريد تمديد الحرب لحماية كرسيه وبقاءه فى السلطة، ولكن هناك أصحاب مصالح وهم نتنياهو واليمين المتطرف.