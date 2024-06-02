النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتى يصل الى القاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 04:28 مساءً - وصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق له اليوم الأحد إلى جمهورية مصر العربية.

في زيارة رسمية يعقد خالها لقاءات مع نظيره المصري ومسئولين آخرين.

وكان في استقبال الشيخ فهد اليوسف على أرض مطار القاهرة الدولي وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق وسفير دولة الكويت لدى القاهرة غانم الغانم وأعضاء السفارة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت في بيان صحفي لها في وقت سابق اليوم إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق له.

غادر البلاد إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة رسمية لعقد لقاءات مع نظيره المصري ومسئولين آخرين.