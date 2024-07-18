ظاهرتان تؤثران بشدة على طقس الخميس.. اعرف التفاصيل بـ درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.





حالة الطقس

ويكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، أما ليلًا سيكون مائلًا للحرارة رطب على أغلب الانحاء، معتدل الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى وجود رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 38 27

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 38 26

بنهـا 38 27

دمنهور 36 26

وادي النطرون 37 25

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 37 27

الزقازيق 38 27

شبين الكوم 37 26

طنطا 37 26

دمياط 33 26

بورسعيد 32 27

الإسماعيلية 39 25

السويس 38 26

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 40 27

نخل 39 21

كاترين 33 20

الطور 40 28

طابا 38 28

شرم الشيخ 43 32

الإسكندرية 34 24

العلمين 32 23

مطروح 31 24

السلوم 35 23

سيوة 39 23

رأس غارب 41 30

الغردقة 42 30

سفاجا 42 29

مرسى علم 40 30

شلاتين 41 29

حلايب 37 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 37 30

الفيوم 38 26

بني سويف 39 26

المنيا 39 23

أسيوط 42 25

سوهاج 42 26

قنا 44 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 30

الوادي الجديد 44 25

أبوسمبل 43 28