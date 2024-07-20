متحدث الكهرباء للمصريين: تخفيف الأحمال المبرمج انتهى بداية من اليوم وحتى نهاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 09:31 مساءً - زف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباْء، بشرة سارة للمصريين بشأن انتهاء جدول تخفيف الأحمال بداية من السابعة مساء اليوم وحتى نهاية الصيف.

وقال "حمزة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، "بداية من الساعة السابعة مساء اليوم هو آخر موعد لانقطاع الكهرباء حتى نهاية الصيف".

وأضاف "هذا نتيجة تنسيق واهتمام بتحقيق ما وعدت به الحكومة بشأن انتهاء خطة تخفيف الأحمال، وقبل نهاية العام سينتهي موضوع تخفيف الأحمال تمامًا".

وتابع "شوفنا التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول بإشراف من رئيس الوزراء لمتابعة انتهاء خطة تخفيف الأحمال، تخفيف الأحمال المبرمج انتهى ولكن وارد أن يحصل أعطال في منطقة أو صيانة في منطقة معينة".

واستطرد "في حالة حدوث انقطاع بعيدًا عن الصيانة أو حدوث أعطال يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 121 أو التواصل عبر الموقع الالكتروني والمنصة الالكترونية أو أرقام شركات توزيع الكهرباء".