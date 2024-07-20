كامل الوزير: لن نسمح بإقامة مصانع على الأراضي الزراعية دون رخصة مباني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 09:31 مساءً - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم، بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرة الثالثة منذ توليه حقيبة الصناعة الى جانب حقيبة النقل، لمتابعة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين ومتابعة حصولهم على الرخص وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والعمل على إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة وإنشاء مصانع جديدة تساهم في تطوير الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد القومي.

بدأت الجولة، بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء بالهيئة وشبابيك خدمات التراخيص والسجل وخدمات الأراضي، حيث التقى بعدد من المستثمرين للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة والتعرف على أي مشكلات تواجههم لحلها فورًا، حيث قدموا الشكر للوزير على قرار عمل الهيئة وجميع فروعها الموزعة بالمحافظات في أيام السبت، الذي سبق إصداره خلال زيارة الوزير الأولى للهيئة ما ترتب عليه زيادة عدد أيام وساعات العمل بما يساهم في خدمة عدد أكبر من المستثمرين والمصنعين والتيسير عليهم والإسراع في الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها.

ووجه الوزير بإنهاء إجراءات المستثمرين والمصنعين من شباك واحد حسب النشاط المطلوب، وإعطاء المستثمر موعد محدد لاستكمال الاوراق واستلام التراخيص والسجلات الصناعية، وتسهيلًا على المستثمرين يتم التواصل معهم هاتفيًا حفاظًا على الوقت والجهد.

واطمئن الوزير على حصول عدد من المستثمرين على رخص التشغيل والسجل الصناعي، تنفيذًا للتوجيهات التي أصدرها الوزير للهيئة الأسبوع الماضي، ومنهم المستثمر هاني جاد عبد الغني الذي حصل على السجل الصناعي الخاص بتصدير العسل الاسود للخارج، بعد توقف إصداره له منذ عدة أشهر، بسبب عدم استيفاء المنشأة لبعض الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية، مع توفيق المستثمر لأوضاعه البيئية والسلامة والصحة المهنية في الفترة الممنوحة له وتحت إشراف الأجهزة المختصة فى وزارة الصناعة.

كما تأكد الفريق كامل الوزير، من حصول المستثمر محمد محمود صابر على السجل الصناعي لمصنعه المتخصص في تصنيع ماكينات خط إنتاج الدهانات بالشرقية وذلك بعد إجراء التنسيق اللازم مع محافظة الشرقية مع قيام المستثمر بتوفيق وتقنين أوضاع المصنع الذى أقيم فى وقت سابق على أرض زراعية فى هنجر مزرعة دواجن وتغيير نشاطه.

ووجه الوزير بالحل الفوري لمشكلة مصنع الطوب المملوك لأحد المستثمرين من سوهاج فوزي عبيد، من خلال إرسال لجنة عاجلة لمعاينة الموقع للوقوف على الإشتراطات الخاصة برخصة البناء تمهيدًا لإصدارها وتنفيذ المستثمر المشروع.

إقامة توسعات في المنشأت الصناعية

ثم توجه الوزير إلى القاعة الكبرى بالهيئة لعقد لقاء موسع مع المستثمرين نظرا لزيادة عدد المستثمرين الموجودين بمركز خدمة العملاء حيث استمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لعدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، والتي كان أبرزها التنسيق مع محافظ الدقهلية بشأن طلبات المستثمرين الصناعيين لإقامة توسعات في المنشأت الصناعية الخاصة بهم بالمنطقة الصناعية بجمصة وطلب عدد من أصحاب المدابغ بقيام الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بإنهاء أعمال إنشاء القواعد الخاصة بالمعدات والتجهيزات الداخلية لعدد 40 مدبغة في منطقة الروبيكي سبق لهم تقديم التصميمات واعتمادها بالاضافة الى شكوى من عدد من المستثمرين بسبب سحب عدد 17 قطعة ارض بالعاشر من رمضان منهم بسبب انتهاء المهلة 3 سنوات، وعدم استخراج رخصة مباني وعدم بناء اي مباني عليها حيث وجه الوزير بتقنين الاوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية كالآتي:

1- من حصل على رخصة مبانى وأنجز أكثر من 50 % من الإنشاءات ؛ يمنح 6 شهور إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.

2- من حصل على رخصة مبانى ولم يبدأ حتى الآن فى الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته ؛ يمنح 12 شهر إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.

3- من لم يتقدم للحصول على رخصة البناء حتى الآن نتيجة لظروف خارجة عن إرادته وتقدم بالتصميمات الهندسية وكافة الدراسات الفنية والبيئية والإقتصادية ؛ ستصدر له رخصة بناء فورًا وسيمنح 18 شهر إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.

4- من خصصت له الأرض ولم يتقدم للحصول على ترخيص البناء ولم يشرع فى البناء ؛ سيتم سحب الأرض منه

فى نهاية الثلاث سنوات المخصصة للمشروع.

بحث المتطلبات والشكاوى والمقترحات المقدمة

كما أعلن الوزير أنه سيتم عقد اجتماع لمدة ساعتين من الساعة 10 إلى الساعة 12 ظهرًا من كل يوم سبت، مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في استخراج الرخص والحصول على الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية المختلفة لبحث كل المتطلبات والشكاوى والمقترحات المقدمة منهم، على أن يتم بحثها فورًا والرد على المستثمرين يوم السبت الذي يليه، فيما يتعلق بتلك الطلبات مؤكدًا أن الدولة حريصة على تطوير الصناعة من خلال هذه اللقاءات مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في الحصول على الرخص والأراضي الخاصة بالأنشطة الصناعية المختلفة.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضى الزراعية والتى تعمل فعلًا وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المبانى السكنية المنشأة على الأراضى الزراعية، مضيفًا أنه لن يسمح بالترخيص لأي منشأة صناعية جاري تنفيذها حاليًا على الأراضى الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها بعد اليوم 20/7/2024، كونها تعدي على الاراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.