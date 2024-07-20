وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية رومانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 09:31 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية رومانيا Luminița Odobescu، وذلك لتهنئتة سيادته على توليه منصبه الجديد.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبدالعاطي أعرب عن خالص امتنانه للبادرة الطيبة من جانب نظيرته الرومانية، مشيداً بمستوى التنسيق المشترك وتبادل الدعم بين الجانبين لمختلف الترشيحات في المنظمات الدولية، وكذا تنامي حجم العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في مجال التجارة البينية والذي تجاوز الـ ١،١ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٣. وأشار سيادته إلى وجود العديد من فرص التعاون التي لم تستغل بعد، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع مجالاته، خاصة في مجال السياحة والعمالة الوافدة والطاقة وغيرها.

كما تطرق إلى الزخم المتولد عن الزيارات الثنائية رفيعة المستوى بين الجانبين، وأخرها زيارة رئيس الوزراء الروماني السابق نيكولاى تشيوكا لمصر في فبراير ٢٠٢٣، إلى جانب توجيه الدعوة للسيد رئيس الجمهورية لزيارة رومانيا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أكد على ما توليه مصر من أهمية خاصة للتنسيق مع رومانيا إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، معرباً عن التقدير المصري الكبير للدور الذي تلعبه رومانيا في دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي. كما شدد على ضرورة استمرار عقد جولات المشاورات السياسية بين البلدين على مستوى كبار المسئولين بشكل دوري بين البلدين، لما لذلك من أثر واضح على تعزيز أوجه التعاون، فضلاً عن التطلع لعقد الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمي والفني في بوخارست خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح السفير أبو زيد، أن السيد وزير الخارجية والهجرة أشاد كذلك بجهود رومانيا فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا إلى أنحاء العالم، ولاسيما الدول الأفريقية، معرباً عن اهتمام مصر بالتعاون مع رومانيا في هذا الشأن، وذلك على ضوء تلقي الجانب المصري حوالى ٦٣ ألف طن قمح من رومانيا خلال شهر يوليو ٢٠٢٤.

وبحث الجانبان التعاون المؤسسي بين وكالتي ترويج الاستثمار في البلدين لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية، فضلاً عن القيام ببعثات ترويجية متبادلة وتنظيم زيارات لرجال الأعمال من الطرفين.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرة الرومانية أعربت عن تقدير بلادها الكبير لعلاقات الصداقة الوطيدة والتاريخية التي تجمعها بمصر، مشددة على اعتزامها التعاون والتنسيق المشترك مع السيد وزير الخارجية والهجرة إزاء مختلف الموضوعات، والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في كافة المجالات.