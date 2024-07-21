نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهود صندوق مكافحة الإدمان فى العلاج والتوعية والكشف تعاطى المخدرات خلال أسبوع (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف على الصفحة الرسمية " فيس بوك" عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من 13 إلى 18 من شهر يوليو 2024.

وتم إجراء الكشف علي 5061 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة في 17 محافظة كما تم إجراء الكشف علـــي 584 حـــالة فـــــي الكمائن المرورية علــــي الطــــرق بـ12 محافظة كما تم تنفيذ عدد 237 نشاط بـ18 محافظة وتم الاستعانة بـ 924 متطوع تتمثل في الآتي مبادرة " قرية بلا إدمان " بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وتم استهداف 31 قرية في 10 محافظات استفاد من الأنشطة 15000 مواطن.

كما تم تنفيذ مبادرة " توصل بالسلامة " داخل الميادين والمواقف العمومية 30ميدان لاستهداف السائقين والمواطنين استفاد 6000 مواطن ومبادرة " أنت مسئول " بمراكز الشباب والأندية الكبرى استهداف 27 نادى ومركز شباب استفاد 2700 مراهق في الفئة العمرية من 13 لـ 18 سنة مع استمرار عمل الخط الساخن علي مدار 24 ساعة وتم استقبال 1626 مكالمة كما استقبل عيادات الخط الساخن 2405 مريض متردد من خلال 33 مركز علاجي بـ 19 محافظة و9 عيادات بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " بالإضافة إلى العديد والأنشطة المتنوعة الأخرى.