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جهود صندوق مكافحة الإدمان فى العلاج والتوعية والكشف تعاطى المخدرات خلال أسبوع (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف على الصفحة الرسمية " فيس بوك" عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من 13 إلى 18 من شهر يوليو 2024.

وتم إجراء الكشف علي 5061 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة في 17  محافظة كما تم إجراء الكشف علـــي 584 حـــالة فـــــي الكمائن المرورية علــــي الطــــرق بـ12  محافظة كما تم تنفيذ عدد 237  نشاط بـ18  محافظة وتم الاستعانة بـ 924 متطوع تتمثل في الآتي  مبادرة " قرية بلا إدمان " بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وتم استهداف 31 قرية في 10  محافظات استفاد من الأنشطة  15000 مواطن.

كما تم تنفيذ مبادرة " توصل بالسلامة " داخل الميادين والمواقف العمومية 30ميدان لاستهداف السائقين والمواطنين استفاد 6000 مواطن  ومبادرة " أنت مسئول " بمراكز الشباب والأندية الكبرى استهداف 27 نادى ومركز شباب استفاد 2700  مراهق في الفئة العمرية من 13 لـ 18 سنة مع  استمرار عمل الخط الساخن علي مدار 24 ساعة وتم استقبال 1626 مكالمة  كما استقبل عيادات الخط الساخن 2405 مريض  متردد من خلال 33  مركز علاجي  بـ 19 محافظة و9 عيادات بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات "   بالإضافة إلى العديد والأنشطة المتنوعة الأخرى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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