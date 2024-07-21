نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تجري أنشطة توعوية ومجتمعية متنوعة بالهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سلسلة من الأنشطة التوعوية والمجتمعية، بالتعاون مع محافظة الجيزة، مستهدفًا رفع الوعي المائي للمواطنين، وكذا تعزيز الدور المجتمعي للشركة بكافة مناطق المحافظة.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، أن حي الهرم، شهد تنفيذ قافلة مائية شاملة، تضمنت حملات طرق أبواب للوصول لربات الأسر بالمنازل، وحملات توعية مباشرة مع المواطنين؛ للحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وكذلك التوعية بمخاطر الوصلات الخلسة.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى عمل استطلاع رأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوزيع بروشورات تحمل عددًا من الرسائل التوعوية.

ولفت بدوي، إلى قيام فريق المعامل المشارك بالقافلة برفع عينات مياه عشوائية من المنازل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وأكملت القافلة فعاليتها بالتعريف بالقطع الموفرة للمياه، وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وتخفيض قيمة الفاتورة، وقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والخط الساخن ١٢٥ لاستقبال الشكاوى والاستفسارات.

وفي سياق متصل، شهدت جمعية سنابل الخير بالهرم، لقاءً مجتمعيًا، تم خلاله تسليط الضوء على أهمية المحافظة على المشروعات القومية، وضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه، وكذا تنفيذ ورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية، ومسرح عرائس، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات للتوعية المائية، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي.



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