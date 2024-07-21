رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 10:28 صباحاً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات للسيد الرئيس، داعياً الله أن يُعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة التاريخية ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.