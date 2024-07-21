نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 21 يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تجتاح البلاد، حيث يشهد الطقس اليوم الأحد 21 يوليو 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع نسب رطوبة مرتفعة.

درجات الحرارة والرطوبة

- متوسط نسبة الرطوبة:

- العظمى: 90%

- الصغرى: 35%

تفاصيل الطقس المتوقع

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: طقس شديد الحرارة رطب نهارًا مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 39 درجة مئوية، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: طقس حار رطب مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 34 درجة مئوية، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: طقس شديد الحرارة رطب مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 41 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: طقس شديد الحرارة مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 42 درجة مئوية، والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: طقس شديد الحرارة مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 44 درجة مئوية، والمحسوسة 45 درجة مئوية.

حالة الطقس ليلًا

- أغلب الأنحاء: مائل للحرارة رطب.

- السواحل الشمالية: معتدل الحرارة رطب.

عوامل الطقس

- تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة ومنخفض الهند الموسمي، مما يزيد من الإحساس بالحرارة.

- نشاط رياح معتدلة أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، لكن الرياح تكون متقطعة.