وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتكليف د. هاني عياد مديرًا تنفيذيًّا لصندوق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 11:25 صباحاً - في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعزيز الابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع، واستكمالاً لمنظومة التعيينات التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، أصدر د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًّا بتعيين د.هاني عياد مديرًا تنفيذيًّا لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة.

يذكر أن د. هاني عياد يشغل منصب نائب عميد ووكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات لشؤون الطلاب، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما شغل د.هاني عياد منصب مستشار تطوير الأعمال والابتكار للعديد من الشركات الناشئة، وعمل كاستشاري للعديد من البرامج والمبادرات التابعة لمنظمات ومؤسسات دولية، كالوكالة الأمريكية للتنمية، ومشروع أعمال مصر، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

يشغل د.هاني عياد حاليًا منصب رئيس جمعية شباب رواد الأعمال (YEN)، وهي جمعية غير هادفة للربح، تسعى إلى تنظيم الجهود وتنسيق العمل بين الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد العاملين في مجال دعم رواد الأعمال الشباب، وتعني ببناء وتعزيز الشراكات بين مجتمع رواد الأعمال والمبتكرين، والجهات والمؤسسات الداعمة والمستثمرين.

كما شارك د. هاني عياد في جلسات الحوار الوطني المصري، وقدم أوراق عمل ومقترحات لتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، كما له العديد من الأبحاث والمقالات الأكاديمية المحكمة في مجالات الاستدامة وسلاسل الإمداد واللوجستيات، والتي سعى من خلالها إلى ربط البحوث العلمية الأكاديمية بالمجتمع الصناعي.

شغل د. هاني عياد مناصب رئيسة في مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تتعلق بدعم البيئة التشغيلية لمراكز وحاضنات ومسرعات الأعمال، ودعم مسابقات ريادة الأعمال والابتكار، وأبرزها مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال للجامعات المصرية، ورواد الأعمال والشركات الناشئة.

حصل د.هاني عياد على شهادات لبرامج ودورات متخصصة في ريادة الاعمال والابتكار من جامعة بابسون بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام بجولات وزيارات لمؤسسات بحثية وجامعات وحاضنات أعمال في العديد من الولايات، كما حصل علي دبلومة متقدمة في إدارة سلاسل الإمداد من FIATA " الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن".

شارك كمتحدث وخبير في العديد من الفعاليات، داخل وخارج مصر، كما شارك في العديد من لجان التحكيم في المسابقات الريادية الوطنية والعالمية، وألقى محاضرات، وقدم دورات تدريبية، وورش عمل، بالتعاون مع مبادرات مختلفة، سواء حكومية أو منظمات غير حكومية، والجامعات، والشركات الناشئة، وركزت جهوده على تعزيز الوعي بريادة الأعمال والابتكار، وتسهيل تطوير الأعمال المستدامة، لا سيما في مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد الخضراء، وربط ذلك بالمجتمع الصناعي.

حصل درجة على درجة الدكتوراه في إدارة اللوجستيات والمواد وسلاسل الإمداد (فبراير 2016 - أكتوبر 2021) قسم التصميم والإدارة الهندسية والتصنيع، جامعة ستراثكلايد، كلية بابسون، الولايات المتحدة الأمريكية

حصل على برنامج تأهيلي لمسئولي وخبراء حاضنات ومسرعات الأعمال، الدراسات الريادية عام 2017 جامعة كوتش، المملكة المتحدة.

حصل على درجة الماجستير في إدارة لوجستيات التجارة الخارجية، تخصص لوجستيات التجارة الخارجية، كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

بكالوريوس العلوم التطبيقية النقل الدولي واللوجستيات 2005 -2009