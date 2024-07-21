«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا حول جهود الدولة لتمكين وحماية المرأة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 11:26 صباحاً - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول جهود الدولة لتمكين وحماية المرأة، وذكر التقرير أن الرئيس السيسى أعلن أن عام 2017 عام المرأة المصرية، وإطلاق استراتيجية 2030 للعمل على تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وأضاف التقرير أنه تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات لحماية المرأة، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، وتعيين المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، كما تولت المرأة المصرية منصب المحافظ فى عدد من المحافظات.