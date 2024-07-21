القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تقصف منزلا في المخيم الجديد شمال غرب النصيرات وسط غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 11:26 صباحاً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن طائرات الاحتلال تقصف منزلا في المخيم الجديد شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.