وزيرة التنمية المحلية تهنىء وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكري 72 لثورة 23 يوليو المجيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 03:32 مساءً - هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأرق الأمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعون لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، ذاكرين بكل فخر وإعزاز الدور الوطنى الذى قام به رجال القوات المسلحة لتدعيم وتأييد الإرادة الحرة لشعب مصر العظيم وتحقيق العدالة الاجتماعية ليصنع واحدة من أعظم الثورات التاريخية فى العالم العربي، وفى تاريخ مصرنا الغالية .

داعية الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ... وكل عام وسيادتكم وشعب مصر العظيم بخير وسلام .