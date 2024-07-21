ضبط المتهم ببث مقطع صوتي يحذر سكان الشروق من تشكيل عصابي وهمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع صوتى عبر تطبيق "واتس آب" لأحد الأشخاص يحذر سكان مدينة الشروق بالقاهرة من قيام تشكيل عصابى بسرقة المساكن كرهاً عن المواطنين عن طريق تخديرهم وسرقة محتويات الشقة وتكرار الحادث.

بالفحص وإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة وأنها مُختلقة من قبل أحد الأشخاص بمساعدة صديقه " صاحب المقطع الصوتى" حتى لا يفتضح أمره بسبب إرتكابه أفعال مجرمة بالإشتراك مع (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ) إستقبلهم بالشقة سكنه ، تعرف عليهم من خلال أحد مواقع التواصل الإجتماعى ، وحدث خلاف فيما بينهم إنتهى إلى قيام المذكورين بتكبيله والإستيلاء على بعض محتويات الشقة ومنها (أجهزة كهربائية – هاتف محمول – لاب توب).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.