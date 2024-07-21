نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماد الرمحي: معظم الصحفيين لا يحصلون مُطلقًا على مكافأة نهاية الخدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، والمرشّح لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، إن الواقع المؤلم والمرير لجموع الصحفيين، يكشف عن حقيقة مرة ومؤلمة ومهينة، وهي أن معظم الصحفيين لا يحصلون مُطلقًا على مكافأة نهاية الخدمة، وخاصة في الصحف الحزبية والمستقلّة، ومنهم قطاع عريض يعيش بلا مرتبات ولا تأمينات اجتماعية، ولا تأمينات صحية، ولا معاشات، ولا مكافأة نهاية خدمة.

ودعا أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، في تصريحات صحفية، إلى انتفاضة كُبرى وحضور قوي، يوم الأحد القادم الموافق 28/7/2024 لاختيار مجلس قوي وفعّال، ولديه القُدرة على التواصل وفتح قنوات ومصادر جديدة، لمضاعفة دخول وأموال الصحفيين، واستعادة بعض حقوقهم المسلوبة.

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق تكافل الصحفيين الكشوف النهائية للمرشحين على عضوية مجلس إدارة صندوق التكافل، وذلك بعد غلق باب الطعون والتنازلات، على أن تجرى الانتخابات يوم الاحد الموافق 28-7-2024 بمبنى النقابة.

وبلغ عدد المرشحين (16) زميل/ة حسب الترتيب الأبجدي وهم:

1- أحمد محمد أحمد عبادي - أحمد عبادي (الأهرام).

2- بدوي طه محمد بدوي - بدوي طه (الأهرام).

3- حسام الدين محمد على الكاشف - حسام الكاشف (أخبار اليوم).

4- حسام عبد القادر عبدالباقي حفني - حسام حفني (الأنباء الدولية).

5- حسام عبد المنجى جلال محمد السويفي - حسام السويفي (دوت الخليج).

6- حسن رجب هريدى محمود - حسن هريدي (أخبار اليوم).

7- حماد سعيد معتمد صالح - حماد سعيد الرمحي (الدستور).

8- حنان محمد محمود عبدالله - حنان الليموني (الغد).

9- خالد حسين محمد عبدالعزيز - خالد حسين (الوطن).

10- صديق محمد نجيب عيسوي - صديق العيسوي (التحرير).

11- صلاح ثابت أحمد نور الدين - صلاح النصيري (دار المعارف).

12- عاطف مكرم غطاس ميخائيل - عاطف مكرم (الجمهورية).

13- على محمد على زرزور - على زرزور (العربي).

14- محمد حسن السيد عبدالساتر - محمد المعبدي (أ.ش.أ).

15- محمد سليمان محمد مصطفى فايد - محمد سليمان فايد (الكرامة).

16- مساعد أحمد على عبدالرحيم الليثي - مساعد الليثي (حر).