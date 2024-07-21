نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية يعتمد على شراكات فعّالة مع القطاع الصناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لقاء صحفي عقده الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في مصر يعتمد بشكل كبير على تعزيز الشراكات مع القطاعات الصناعية والتجارية. وأشار الوزير إلى أن هذا النهج يتم تطبيقه حاليًا من خلال العديد من التحالفات مع الجامعات والشركات الصناعية، مما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل التعليم مرتبطًا بشكل وثيق باحتياجات سوق العمل.

وأوضح عاشور أن الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة أو التكنولوجية، يجب أن تتعاون مع شركاء صناعيين لضمان تقديم تعليم يتماشى مع احتياجات السوق. وأكد أن لكل جامعة يجب أن يكون لها شريك صناعي لضمان هذا التكامل. وأضاف أن العديد من التحالفات الحالية تشمل تعاونًا مع جامعات دولية، مما يعزز من قدرات الجامعات المصرية ويجعلها أكثر تنافسية على المستوى العالمي.

كما شدد عاشور على أن دعم الدولة لهذه الشراكات مع الشركات العالمية يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية، حيث يتم توفير دعم مباشر من الحكومة لتلك الشراكات. وأضاف أن هناك توجهًا مستمرًا نحو دعم الابتكار والتجديد في التعليم العالي، وهو ما يتطلب تكاملًا وثيقًا مع القطاع الصناعي والتجاري.

وفيما يتعلق بالتوجهات الحالية لسوق العمل، أشار الوزير إلى أن العالم لم يعد يتجه فقط نحو تخصصات مثل الطب والهندسة، بل هناك توجهات جديدة تعتمد على ما يحتاجه السوق بالفعل. ومن هنا، وضعت الوزارة رؤية لكل إقليم في مصر، تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية. وأكد أن الجامعات الدولية قد سبقت نظيراتها المصرية في هذا المجال، وبالتالي فإن الدعم والتعاون مع هذه الجامعات العالمية أصبح ضروريًا لتطوير التعليم العالي في مصر.

أشار عاشور إلى أن هناك أربع جامعات دولية تعمل حاليًا بالتعاون مع الجامعات المصرية، مما يسهم في جذب الطلاب الوافدين وتعزيز مكانة التعليم المصري على الساحة الدولية. وأكد على أهمية الابتكار والنشر الدولي، مشددًا على ضرورة وجود نائب لكل جامعة مصرية يكون مسؤولًا عن الابتكار وزيادة الأعمال، وذلك ضمن اهتمام الوزارة المتزايد بالابتكار خلال الفترة القادمة.

وفي سياق تطوير البرامج الصناعية، أشار الوزير إلى أن هذا التوجه ليس جديدًا، بل كان موجودًا منذ البداية، إلا أن الحاجة إلى صيغة جديدة للتعاون مع القطاع الصناعي باتت ملحة لتحقيق تطور مباشر وفعّال. وأضاف أن الدولة خصصت مليار جنيه لدعم الإقليم السابع والأنشطة الصناعية، في إطار توجه حكومي لتطوير كافة جوانب الصناعة والري داخل الدولة.

وتطرق الوزير إلى الاهتمام المتزايد بجذب الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس يولى اهتمامًا خاصًا بإنشاء مدينة جامعية، وذلك من خلال تطوير العديد من المعاهد ودمجها في بنك المعرفة. وأكد على أهمية دمج الطلاب من مختلف الثقافات لتعزيز التعايش الثقافي ودفع مصر نحو قمة الدول في مجال التعليم.

فيما يتعلق بالتنسيق الجامعي، أشار عاشور إلى ضرورة تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل قبل الحصول على الشهادة الأكاديمية. وأكد أن كل جامعة يجب أن تحتوي على مركز تأهيل لضمان توفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين يدخلون الجامعات قد قلّ في النظام الجديد مقارنة بالسنوات السابقة. وشدد على أهمية التكافل بين التعليم وسوق العمل لتحقيق توازن يضمن فرص عمل حقيقية للطلاب بعد التخرج.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الجامعات التكنولوجية والأهلية تستقبل الطلاب بشكل مباشر دون الحاجة للرجوع إلى مكتب التنسيق، مما يسهم في تسريع عملية الالتحاق بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل.