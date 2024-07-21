نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد نتيجة الثانوية العامة 2024.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 من المتوقع أن يكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المُقبل.

وأشار المصدر، إلى أن عمليات تصحيح مواد الثانوية العامة مازالت مستمرة للثلاث شعب" علمي علوم، علمي رياضة، الأدبي"، لافتًا إلى أن نسب نجاح المواد مبشرة هذا العام.

وأوضح المصدر، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فور اعتمادها رسميًا من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

واختتمت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، أمس السبت، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد (99905) طالب وطالبة، وذلك أمام عدد (1838) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء – الجيولوجيا)، وفى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) بإجمالي عدد (1644) طالبا؛ بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي 255 طالبا.