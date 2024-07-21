نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من مشايخ شمال سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وفدًا من مشايخ محافظة شمال سيناء وهم: الشيخ سعيد موسى صباح، والشيخ رجب سليمان سلمي، والشيخ عادل معالي سليمان، والأستاذ أحمد سعيد موسى، والشيخ إبراهيم إسليم سليم، والشيخ عوده إبراهيم عوده، والشيخ حميد منصور حميد والشيخ محمود علي سلامة، والشيخ عبد الحميد محمد سليم، والشيخ موسى إسماعيل عياد.

وعبر الوفد الكريم عن سعادتهم بتولي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف، موجهين الشكر لسيادته على هذا الاختيار الموفق.

وأكد وفد مشايخ شمال سيناء أنهم جاءوا من بوابة مصر الشرقية من سيناء الحبيبة وفدًا عن قبائل وعواقل شمال سيناء لتقديم التهنئة، مؤكدين أن الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف مقرب إلى القلوب قبل أن يكون وزيرًا، قائلين: نحبك لعلمك وتواضعك.

وأكد وزير الأوقاف أن سيناء هي درة تاج الوطن التي نتشرف جميعا كمصريين أن تكون هذه البقعة جزء لا يتجزأ من مصرنا الغالية ومن وجداننا جميعا كمصريين

وأضاف وزير الأوقاف أن الخطبة التي ألقاها قبل سنوات أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بأعياد أكتوبر وذكر فيها فضائل ومحاسن سيناء وأهل سيناء جميعًا كانت تعبيرا صادقا عن كامل الحب لسيناء وأبنائها جميعا، وأنني مهما تكلمت لا أوفي سيناء وأهلها حقهم، معربًا عن سعادته الغامرة بلقائهم، وحملهم التحية لكل أهلنا الكرام على أرض سيناء.

وأكد وزير الأوقاف أننا نستهدف رفع تأهيل وتدريب أئمة شمال سيناء ورفع مستواهم العلمي بما يتناسب مع درة الوطن وجوهرة تاجه، وأن اليوم هو يوم الوفاء ورد الجميل لأهل سيناء.

ووجه وزير الأوقاف بتوفير أقصى درجات العناية لطلبات أهلنا في شمال سيناء، واعدًا إياهم بزيارة قريبة إن شاء الله.