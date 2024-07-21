أمن القاهرة يداهم ثلاجة لتخزين هياكل الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة .. فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال ضبط الجرائم التموينية وقد أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (المدير المسئول عن مخزن بداخله ثلاجة لتخزين هياكل الدواجن - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بتخزين كميه من هياكل الدواجن مجهولة المصدر "غير صالحه للآستهلاك الآدمى أو الحيوانى" بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر على (10طن هياكل دواجن).

ضبط (مالك مصنع مخللات - كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من (المخللات) بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أوالصلاحية "مجهولة المصدر" ، وعثر بداخل المصنع على (2 طن مخللات -1,250 طن ملح طعام)

بمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.