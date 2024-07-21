جودة عبد الخالق: سنتناول الدعم بمفهومه الواسع داخل جلسات الحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 04:29 مساءً - قال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الدعم موضوع متعلق بكل منزل اليوم في ظل ارتفاع الأسعار، مضيفا أنه في الحوار الوطنى سيتم تناول قضية الدعم باعتبار الدعم أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف جودة عبد الخالق:" سنتناول الدعم بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله بالرجوع الى الأرقام المتاحة في محاولة لمعرفة أبعاد هذا الموضوع الهام، بعد ذلك سنضع توصياتنا أمام متخذ القرار".

تصريحات جودة عبد الخالق

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه، اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، في البداية رحب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بانضمام المهندس أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس الأمناء الجديد.

وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه جاري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه: واستكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:

- مدة الحبس الاحتياطي

- بدائل الحبس الاحتياطي

- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها

- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء

- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصر الرئيس.

