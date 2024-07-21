القاهرة الإخبارية: بايدن تلقى إحاطة بتفاصيل الضربة الإسرائيلية على اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 04:29 مساءً - قال رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأمريكية واشنطن، إنّه جرى إحاطة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في مقر عزله بمنزله بسبب إصابته في فيروس كورونا بالضربة التي نفذتها إسرائيل ضد الحوثيين في اليوم.

وأضاف "جبر"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، التي يقدمها الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه التفاصيل الرسمية المتوفرة حول هذا الشأن، ويبدو أن المسؤولين الأمريكيين لم يدلوا بتصريحات كثيرة، ولكن ما تؤكده وسائل إعلام أمريكية أنّ الولايات المتحدة غير مشاركة في هذا الضربة".