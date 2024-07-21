أمن القاهرة يلاحق مرتكبي جرائم السرقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عاملة) بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامها بإرتكاب واقعة سرقة (4 هواتف محمول – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية")، من داخل المسكن محل عملها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال محاولتها بيع أحد الهواتف المحمول بأحد المحال بدائرة القسم وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وضُبط بحوزتها المسروقات.

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأسلاك الكهربائية، وإعترف بإرتكاب (2) واقعة سرقة، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سئ النية" (صاحب مخزن خردة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وكافة المسروقات .

ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، لقيامها بسرقة مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وقطعة مصوغات من داخل إحدى الشقق "تعمل طرف مالكها"، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها .

ضبط (حارس فيلا) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه بسرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية" من داخل الفيلا "محل عمله" وإضرام النيران بأحد غرفها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها داخل الجراج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.