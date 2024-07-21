محمد فايز فرحات: الحوار الوطنى وتوصياته أصبح أحد المرجعيات المهمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 04:29 مساءً - قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى وما يخرج عنه من توصيات أصبح أحد المرجعيات المهمة في العمل الوطنى، مضيفا أنه أصبح إطارا وطنيا لمناقشة قضايا وملفات عديدة ظلت مغلقة لفترات طويلة.

وتابع محمد فايز فرحات :" ولم يكن كل ذلك ليحدث لولا الدعم الهائل الذى حظى به الحوار من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمر الذى زاد من قناعة القوى السياسية بأهمية استكمال الحوار الوطنى حتى يحقق نتائجه".

تصريحات الدكتور محمد فايز فرحات