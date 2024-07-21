وزير العمل: الدولة حريصة على توفير عِمالة ماهرة ومُدربة للسوق الداخلية والخارجية

أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، أن خطة الوزارة تضمن تكثيف الجهود لتطوير منظومة التدريب المهني، من كافة محاورها، لتوفير عِمالة مصرية ماهرة، ومُدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي، تُواكب تحديات، ومُتغيرات سوق العمل.

جاء ذلك خلال إستماع الوزير جبران إلى مُمثلين عن شركة اللوتس للتدريب والتطوير التحويلي «شركة سعودية»، بشأن برنامج للقياس المهاري، والفحص المهني، للعمالة المصرية قبل سفرها إلى سوق العمل السعودي، والذين أكدوا على أن سوق العمل السعودي يحتاج الأن إلى 22 مهنة بقياسات مهارية محددة،تتطلب التعاون والتنسيق مع وزارة العمل لتوفيرها بمعايير دولية.