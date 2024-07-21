وزير العمل: الدولة حريصة على توفير عِمالة ماهرة ومُدربة للسوق الداخلية والخارجية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 04:29 مساءً - منال عبداللطيف
أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، أن خطة الوزارة تضمن تكثيف الجهود لتطوير منظومة التدريب المهني، من كافة محاورها، لتوفير عِمالة مصرية ماهرة، ومُدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي، تُواكب تحديات، ومُتغيرات سوق العمل.
جاء ذلك خلال إستماع الوزير جبران إلى مُمثلين عن شركة اللوتس للتدريب والتطوير التحويلي «شركة سعودية»، بشأن برنامج للقياس المهاري، والفحص المهني، للعمالة المصرية قبل سفرها إلى سوق العمل السعودي، والذين أكدوا على أن سوق العمل السعودي يحتاج الأن إلى 22 مهنة بقياسات مهارية محددة،تتطلب التعاون والتنسيق مع وزارة العمل لتوفيرها بمعايير دولية.
وخلال الاجتماع المنعقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجه الوزير، الإدارة المركزية للتدريب المهني بعقد إجتماع عاجل مع «الشركة السعودية»، لوضع تصور عام بشأن هذا البرنامج، وإمكانية تنفيذه في القريب العاجل، بالتنسيق مع الجانب السعودي.
وبحسب بيان صحفي حضر اللقاء من جانب شركة اللوتس للتدريب والتطوير التحويلي، فيصل بن سالم أبو ثنين نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور صابر صالح سليمان المدير التنفيذي، وأ. الدكتورإبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، ومحمد عبد الرحمن عباس مستشار التشغيل والتدريب، والمهندس أيمن صالح رئيس قسم البرمجة، والمهندس أحمد شعبان قسم الإلكترونيات.. ومن وزارة العمل، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.