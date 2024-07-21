متحدث الكهرباء: سرقات الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة تؤثر على الشبكات والمحطات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 05:25 مساءً - قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن فترة تخفيف الأحمال انتهت منذ اليوم، الأحد، وحتى نهاية فصل الصيف، وإنه آخر موعد لتخفيف الأحمال كان في الساعة السابعة مساء أمس السبت.

وأوضح حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج 'صباح الورد'، المذاع عبر فضائية 'TEN'، اليوم الأحد، أن تخفيف الأحمال سينتهي نهائيا قبل نهاية العام الحالي، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، متمنيًأ الانتهاء من هذه الأزمة التي كانت تسبب أثار صعبة على كل الأنشطة السكنية والتجارية.

وأضاف أنه في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي خلال الفترة القادمة سيكون نتيجة عطل أو إصلاح في أحد المحولات، لافتًا إلى المواطنين يمكنهم التواصل مع الخط الساخن للوزارة أو الصفحة الرسمية لشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع 'فيسبوك'.

وعن زيادة الاستهلاك الكهربائي الكبير في فصل الصيف، أشار إلى خلال الـ10 سنوات الماضية حدث تطوير كبير على مستوى الانتاج وشبكات النقل والتوزيع، لدينا برامج صيانة ومتابعة دائما، مؤكدًا أن وحدات الانتاج مستعدة للعمل ونعتمد على الوحدات الأكثر كفاءة والاقل استهلاك للوقود، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر في زيادة الاستهلاك.

وأكد ان سرقات الكهرباء توثر على الشبكات وترشيد الاستهلاك، مشددًا على أهمية ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، والتحكم في قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال ترشيد الإستهلاك من الصيانة الدورية للتكييفات بصفة دورية، وتقليل الاعتماد على أجهزة التسخين.