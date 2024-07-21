خطوة بخطوة.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة للالتحاق بأكاديمية الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 05:25 مساءً - بدات كلية الشرطة اليوم، عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية استقبال طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2024- 2025 .

التقديم من هنا

كان قد وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2024- 2025، الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65 % للعام الحالي أو العام الماضي ومدة الدراسة 4 سنوات، والحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث فقط، بحد أدنى تقدير مقبول وتكون مدة الدراسة سنتين، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد، عدا تخصص الطب البشري لهذا العام 2024 أو العامين السابقين 2022 و2023، وتكون مدة الدراسة سنة دراسية واحدة.

وكشف اللواء دكتور هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي عُقد، بمقر الأكاديمية بالتجمع الأول، كل التفاصيل والشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة والأزهرية للعام الماضي 2023 ابتداء من 21 يوليو 2024 وحتي 15 أغسطس المقبل، أما فيما يتعلق بحاملي شهادة الثانوية 2024 وطلبة الدور الثاني، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج و الدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فسيتم فتح باب القبول لهم بدءًا من الأول من أغسطس وحتى يوم 29 من الشهر ذاته، مع مراعاة قيام وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، تقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

وأضاف أن التقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث وبكالوريوس التربية الرياضية إناث والحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة فقط لعام 2024، سيبدأ من الأول من أغسطس وحتى يوم 12 من سبتمبر المقبل ولمدة 43 يوما فضلًا عن حاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام الحالي (2024 )، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، لافتا إلى أنه لأول مرة سيكون التقديم للالتحاق للجميع من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق، بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، أوضح رئيس أكاديمية الشرطة، أنه لابد أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو موجود على قوائم الإرهابيين، بالإضافة إلى أنه يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وأضاف اللواء دكتور أبوالمكارم، أن المتقدم يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم على 22 سنة ميلادية، فضلًا عن ضرورة استكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، يجب ألا يقل طول القامة عن 165 سم للذكور، و170 سم للإناث، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة، وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم على 28 عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.

ولفت اللواء الدكتور أبو المكارم إلى أن مراحل التقديم للأكاديمية تمر عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات «المقاس – القوام – الطبي والنفسي – الرياضي – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي المتقدم»، ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطول، فضلًا عن اختبار القوام «الوزن المثالي = طول الطالب – 90»، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية «العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان وغيرها».

وأوضح أن الطالب يخضع للاختبار النفسي بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية (يشرف عليه أطباء نفسيون)، كما يخضع للاختبار الرياضي «اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب والبطن والعقلة، والسباحة»، واختبار القدرات الذي يشمل مجموعة من المعلومات العامة:«ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية»، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة في طالب الكلية، بينما يخضع الطالب لكشف الهيئة، عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع؛ وذلك قبل أن يخضع للكشف الطبي المتقدم، وهو عبارة عن مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن- موجات صوتية قلب – معمل «تحاليل مخدرات وفيروسات».

وأشار مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إلى أن مكان الاختبارات، هو من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارا من الساعة 6 صباحًا، مؤكدًا أنه لابد من ارتداء الكمامة؛ حيث لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات لمن لا يرتدي الكمامة، أو من يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، مشددًا على مراعاة التباعد بين الطلبة، وتعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة ووضع معقمات ومطهرات في الطرقات.

وأضاف أنه تم توفير عدة تيسيرات للمتقدمين بأكاديمية الشرطة، من بينها إعلان نتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر للوقوف على النتائج، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية والطوابع، وتوفير لجنتين للاستعلام والرد على أي استفسارات للطلبة، فضلا عن طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات لكيفية التقديم، وتوفير خط تليفوني مباشر، لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بكلية الشرطة على رقم (0224109102).

للتقديم من هنــــــا

https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://academy.moi.gov.eg/