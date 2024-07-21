وزيرة التنمية المحلية تلتقي وفداً من المجلس القومي للمرأة بالجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 06:31 مساءً - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم وفداً من المجلس القومي للمرأة فرع محافظة الجيزة برئاسة الدكتورة ماجدة عبدالجليل مقررة الفرع وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية اللقاء حرص وفد المجلس علي تقديم التهنئة للدكتورة منال عوض علي ثقة القيادة السياسية وتوليها مسئولية وزارة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة كأول سيدة تتولي هذا المنصب.

وأكد وفد المجلس القومي للمرأة أن تولي الدكتورة منال عوض منصب الوزارة جاء بعد سجل حافل من النجاحات والإنجازات التي حققتها خلال مسيرتها في العمل بالادارة المحلية حيث تولت منصب نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط لعدة سنوات.

ومن جانبها أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تقديرها لهذه التهنئة من وفد المجلس القومي للمرأة بالجيزة ، مؤكدة علي أن المرأة المصرية تحظي بدعم كبير من السيد رئيس الجمهورية في كافة المجالات وتعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة للمناصب القيادية ، مشيرة إلي إن الدولة اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة نحو تمكين المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحفاظ علي حقوقها.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارة وفرع المجلس القومي للمرأة بالجيزة والمحافظات فيما يخص تنفيذ عدد من المبادرات التي تهم المرأة وكافة أفراد المجتمع وتعزيز روح الولاء والانتماء وتعزيز المشاركة تجاه العديد من المبادرات القومية والوطنية بما يساهم في تعزيز جهود تمكين المرأة علي كافة المستويات.