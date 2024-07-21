وزير الخارجية يلتقى نظيره الأنجولى على هامش أعمال القمة التنسيقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 07:28 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن السيد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، قد التقى يوم الأحد 21 يوليو الجارى مع السيد تيتي أنطونيو وزير خارجية جمهورية أنجولا على هامش الاجتماع التنسيقى السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة.

وذكر المتحدث الرسمى بأن الوزير د. عبد العاطى أشاد بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأنجولا والزخم الذي شهدته خلال الآونة الأخيرة، والتي توجت بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أنجولا شهر يونيو ٢٠٢٣، مؤكداً على أهمية البناء على الزخم الذي حققته زيارة السيد الرئيس، فضلاً عن التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما البنية التحتية، والطاقة، والأعمال التجارية الزراعية، والصناعات الدوائية، والتعليم.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن د. عبد العاطى أكد على أهمية تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سبق التوقيع عليها، معرباً عن تطلع وترحيب مصر لاستضافة الدورة الأولي من آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، باعتبارها آلية مؤسسية تتيح زيادة التنسيق المشترك بين البلدين بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما قدم وزير الخارجية التهنئة لأنجولا على رئاستها للاتحاد الأفريقي العام المقبل، مؤكداً على تطلع مصر لتعزيز التنسيق المشترك وإبداء كامل الدعم للارتقاء بمصالح وأولويات العمل الإفريقي، لاسيما على ضوء عضوية مصر وأنجولا في مجلس السلم والأمن الافريقي لعامي 2024-2025، وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تنسيق المواقف بشأن الموضوعات التي ينظرها المجلس ومن بينها تطورات الاوضاع في منقطة القرن الإفريقى، وكذا الصراع الدائر في السودان.