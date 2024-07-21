نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يعلن حصاد الأسبوع الأول لجناحه بمعرض الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، في نسخته التاسعة عشر بمكتبة الإسكندرية، بداية من يوم الاثنين ١٥ يوليو وينتهي يوم الأحد ٢٨ يوليو، ويشارك الأزهر بالمعرض بالعديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، لمواجهة ظاهرة العنف والإسلاموفوبيا ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، فضلا عن تناول قضايا متنوعة وطرح محاور مهمة تمس اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته.

وشهد الجناح خلال الأسبوع الأول إقبالا كبيرا وتفاعلا مميزا مع أركانه، حيث قدم ركن الفتوى أكثر من ٢٠٠٠ فتوى متنوعة في أغلب المجالات للرجال والسيدات والشباب وحتى الأطفال، بينما قدم ركن الخط العربي للزوار الجناح أكثر من ١٥٠٠ كارت تهنئة مكتوب عليه أسماء زوار الجناح بالخط العربي بالنسخ والرقعة والثلث والديوانية والفارسي والابتكاري الحر.

ونظم ركن الطفل ممثلا في مجلة نور وقطاع المعاهد خمس "ورش حكي"، والتي تم استحداثها لأول مرة وهي تتناول كتاب وتقديم العبر والدروس المستفادة منه وكانت الكتب هي: كتاب موسى عليه السلام- الهجرة إلى يثرب- أسود الوطن- مجلة نور تتحدث، فضلا عن كتاب الأطفال يسألون الإمام والذي تصدر الكتب الأكثر مبيعا بجناح الأزهر.

وقامت الإدارة العامة لرياض الأطفال التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية بعمل عدد ٧ مبادرات متنوعة وهي( ذكرى هجرة الرسول- في حب أمي- معا مع فلسطين- إيد في إيد هنرشد استهلاكنا أكيد- الغذاء الصحي- إعرف أركان الإسلام) وتم عمل مجموعة من الأنشطة خلال المبادرات منها تلوين صور مرتبطة بكل مبادرة ورسم على الوجه وعمل هدايا وتوزيعها ما يقرب من 3500 هدية للأطفال والزوار، فضلا عن أنشطة قصصية ومسرح عرائس وعمل عدد 4 ندوات للزوار اطفال وأولياء أمور وهي( تربية الأطفال- التربية الإيجابية- الغذاء الصحي- طريقة التعامل مع صعوبات التعلم).

كما قام توجيه التربية الفنية التابع لقطاع المعاهد الأزهرية بعمل ٨ ورش يوميا لمجالات مختلفة قدمت أكثر من ٢٥٠٠ هدية لزوار الجناح مثل طباعة أشكال مختلفة للأطفال وعمل ميداليات صلصال وفوم وجوخ وعمل قطع إكسسوارات من خامات مختلفة وعمل رسم على الوجه وعمل أعلام مصر وفلسطين، فضلا عن رسم ١٠ لوحات فنية تم رسمها أمام الجمهور، بالإضافة إلى ورش تدريبية لتعليم الجمهور الأشغال الفنية المختلفة، وتم ذلك تم إشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ويتضمن الجناح سبعة أركان وهم: الفتوى ومجلة نور واللوحات الفنية وبيت الزكاة والصدقات ومنفذ بيع الكتب والخط العربي بالإضافة إلى متحف المخطوطات كما يتيح الجناح كتابة أسماء الزائرين؛ ويعقد دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي بأنواعه، وورش عمل مصغرة للأطفال والكبار، وتعريف المتدربين بأماكن تعليم الخط العربي في مصر، وكذلك المواقع الإلكترونية التي تساعد على إتقانه.

ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ مكتبة ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانه المتنوعة وإصداراته الأصيلة والمتجددة.