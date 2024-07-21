محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا إماراتيا رفيع المستوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 08:34 مساءً - استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم،وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش.

ضم الوفد كلا من سلطان الكتبي قائد القاعده اللوجستية لدوله الامارات العربيه المتحده بجمهوريه مصر العربيه في محافظه شمال سيناء ،أحمد خميس الشمسي، مطر سالم الكتبي،من الهلال الأحمر الإماراتي.

وقدم الوفد التهنئة إلي المحافظ علي ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمنصب محافظ شمال سيناء متمنيين له التوفيق والسداد.

وثمن الوفد الجهود المصرية المبذولة في إستقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية من مختلف دول العالم وإرسالها إلى قطاع غزة.

من جانبه أشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات الانسانيه لاهالي قطاع غزة،والتي تصل إلى مدينة العريش برا او بحرا او جوا،بجانب قيام دوله الامارات بإنشاء محطه لتحلية مياه البحر بمدينه رفح،وانشاء المستشفى الميداني بغزه وايضا المستشفى العائم بميناء العريش البحري.