أوباما وشلبى فى هجوم الزمالك أمام الداخلية.. وشيكابالا على مقاعد البدلاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 08:34 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الداخلية، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود الشناوي ومصطفى الزناري وحسن أبو المعاطي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 39.