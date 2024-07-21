وزير الصحة: متواجدون في مهرجان العلمين لتقديم الخدمات العلاجية بالمبادرات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 09:31 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن الوزارة موجودة في مهرجان العلمين لتقديم الخدمات العلاجية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية.

وأضاف "عبد الغفار" في خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" من العلمين، مساء اليوم الأحد، "موجودون على مدار اليوم ونستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، هي مطروح ودمياط وشمال سيناء والمنيا".

وتابع "مع وجودنا في شارع الصحة، إحنا موجودين على خط طول الساحل من الإسكندرية حتى مطروح لتقديم للأهالي والمصطفين وتقديم كافة الخدمات الصحية في نفس التوقيت إحنا نشتغل من خلال الوزارة في كل محافظات مصر، مع تقديم خدمات التثقيف الصحي بالتعاون مع الشركة المتحدة".