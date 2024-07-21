الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر من سقوط أمطار بهذه المناطق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 10:28 مساءً - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة حارة منذ بداية الأسبوع، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، مؤكدة أنه بداية من يوم الجمعة، ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الطفيف بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات، لكن ستظل درجات الحرارة أعلى من المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام.

وأضافت، خلال تصريحاته لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن درجات الحرارة خلا هذه الموجة العظمى في القاهرة بين 38 و39 درجة مئوية في الظل، مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل إلى أكثر من 40 درجة، يشعر المواطنون بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وتصل درجات الحرارة الصغرى ليلًا إلى 27 أو 28 درجة مئوية.

وتابعت، أن جنوب البلاد، تسجل درجات الحرارة ما بين 44 و45 درجة مئوية، ورغم هذا الارتفاع الكبير، فإن هناك فرصة لسقوط أمطار على مناطق من أقصى جنوب البلاد بدءًا من يوم الثلاثاء.

وأكدت أن هذه الأمطار في فصل الصيف تحدث بسبب الفاصل المداري الذي يجلب السحب من المنطقة المدارية، مما يؤدي إلى تأثر المناطق الجنوبية من جمهورية مصر العربية بهذه السحب، مشيرة إلى أن البلاد قد شهدت هذه الظاهرة في السنوات السابقة حيث كانت الأمطار رعدية ومصحوبة ببعض الأتربة، خاصة في المناطق الحدودية.