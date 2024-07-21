"العالم في العلمين" يبرز أهمية تقديم الخدمات الصحية بالمهرجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 10:29 مساءً - عرض برنامج "العالم في العلمين"، المذاع عبر قناة "CBC"، تقرير حول تقديم الخدمات الصحية بمهرجان العلمين.

وقالت إحدى زائرات المهرجان، إن تقديم الخدمة الصحية ضمن المبادرات الرئاسية التي يستفيد بها الزوار، وأضاف أخر أنها زيارة مهمة للأطباء وتقديمهم الخدمات الصحية، وهو شيء جيد، ويكون هناك اطمئنان على الوعي الصحي للزوار.

وذكرت أخرى أن المبادرة تساعد على تقديم الخدمة الصحية لمدة 24 ساعة في اليوم، وهي رسالة للزوار، وتابعت أخرى: "الخدمة مفيدة جدا للمصيفين، والوزارة بتتعب معانا لتوفير سبل الأمان لنا".