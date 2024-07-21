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الأزهري يتقدم صفوف المعزين في وفاة وزير الأوقاف الأسبق

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم  الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف صفوف المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم محجوب وزير الأوقاف الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية بجامعة عين شمس بمسجد عمر مكرم.

و رافق وزير الأوقاف أثناء تقديمه واجب العزاء  الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والسيد الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة.

وكان قد نعى الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف في وقت سابق بخالص الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفقيه الكبير والعالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم محجوب وزير الأوقاف الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية بجامعة عين شمس، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأدى صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد عمر مكرم الجمعة الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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