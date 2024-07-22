نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم" تنفى إلغاء الإدارات التعليمية بالعام الدراسى الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى شادي زلطة المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الإدارات التعليمية وعودة المعلمين لمدارسهم والاعتماد علي المديريات التعليمية فقط.

كما نفى ما تردد حول الغاء متابعة المديريات والإدارات التعليمية واستحداث متابعة الوزير من حملة الدكتوراة فقط.

وأكد زلطه، أن كل ما يثار من منشورات مجهولة على الفيسبوك بخصوص قرارات لوزارة التربية والتعليم غير صحيحة تماما، وأي قرار يتم اتخاذه يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وناشد المتحدث الاعلامي لوزارة التربية والتعليم، جميع المعلمين واولياء الامور لعدم الانسياق وراء مثل هذة الشائعات التي لا اساس لها من الصحة، مؤكدا أن أي قرارات تصدرها الوزارة سيتم إعلانها بشكل رسمي عبر الصفحات الرسمية للوزارة.