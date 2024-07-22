وزير العمل يتواصل مع مواطن من ذوي الهمم ويوفر فرصة عمل له

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 08:25 صباحاً - -أُسرة المواطن محمد شحاتة نشرت الاستغاثة..فإستجابت الحكومة على الفور..

-الوزير جبران يؤكد : ثقافة الجمهورية الجديدة تُبنى على إحترام المواطن وتوفير حياة كريمة له

-المواطن محمد: ما حدث رفع من الروح المعنوية لأُسرتي.. والإنتماء لهذا الوطن تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

-ما يطلبه المواطن البسيط في "بيان الحكومة الجديدة" وعلى أرض الواقع ..

في واقعة جديدة تؤكد إلتزام الحكومة ،بالإستجابة لمطالب المواطن البسيط ،والتواصل معه لتنفيذ "أوامره"،تواصل محمد جبران وزير العمل ، مع أسرة بسيطة من محافظة الجيزة ،إستغاثت على وسائل التواصل الإجتماعي ،وطلبت تعيين إبنها من ذوي الهمم ..وبحسب بيان صحفي اليوم الإثنين ،كَلّفَ الوزير جبران ،مدير العلاقات العامة أحمد معروف ،بالتوجه إلى منزل هذه الأسرة المصرية البسيطة ،والكائن بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة ،لتسليمه عقد عمل رسمي للعمل بالمستشفى التابعة لجمعية رسالة للأعمال الخيرية، تتوفر فيه كافة الشروط اللائقة لعقد العمل ،خاصة الحد الأدنى للأجور..

وقال البيان الصحفي أن الوزير جبران إتصل بالمواطن محمد محمود شحاتة هاتفيا ،وإطمئن منه على إستلامه عقد العمل ،وتواصل إدارة المستشفى معه ،وقال في تصريحات له أن ثقافة الجمهورية الجديدة التي يًرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،تُبنى على إحترام المواطن ،وتوفير حياة كريمة له ..وأن "كرامة المواطن" ،مُصانة في بيان وخطة الحكومة الجديدة ،وعلى أرض الواقع أيضًا ..وتوجهت أسرة المواطن بخالص الشكر والتقدير إلى وزير العمل محمد جبران ،مؤكدة في تصريحات على أنه عند نشر الإستغاثة لم تَكّن تتوقع هذه السُرعة في الإستجابة ،وأن ما حدث رفع من الروح المعنوية والإنتماء نحو هذا الوطن تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ..