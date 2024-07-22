نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يشارك فى الإحتفال بالذكرى الثلاثين لعيد التحرير الوطنى لدولة رواندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالانابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى الإحتفالية التىنظمتها سفارة دولة رواندا بالقاهرة للإحتفال بالذكرى الثلاثين لعيد التحرير الوطنى لدولة رواندا.

ونقل الدكتور سويلم، خلال كلمته، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للرئيس بول كاجامي رئيس دولة رواندا بمناسبةإعادة انتخابه، وتمنيات الرئيس باستمرار النجاح، والتأكيد على إلتزام مصر بالجهود التعاونية لتعزيز روابط التعاون بين البلدين لتحقيقتطلعات شعبيهما وخدمة مصالحهما الوطنية.

وأكد سويلم أن مصر ملتزمة بعلاقتها الأخوية مع دول حوض النيل الشقيقة والتعاون على كافة المستويات، وتقديم الخبرة الفنية والدعم لبناءالقدرات للمتخصين بجميع دول حوض النيل، بهدف تحقيق مكاسب متبادلة وتجنب إلحاق ضرر بأي طرف.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر ورواندا من علاقات متميزة ومتنوعة فى مختلف المجالات، ويربطهما مصالح مشتركة فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، كما تعتبر البلدين أعضاء فى عدد من المنظمات الإقليمية مثل الكوميسا والنيباد والإتحاد الافريقى بمايعزز من الروابط القائمة بين مصر ورواندا، بالاضافة لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذى تشارك فيه روانداوالتى إستقبلت وفدا مصريا لاستكشاف إمكانية ربط نهر أكاجيرا ضمن المشروع.

ولفت إلى حصول وزارتى النقل والتعاون الدولى على تمويل من بنك التنمية الإفريقى لدراسة جدوى المشروع والذى يهدف لتعزيز التكامل بينالدول وتسهيل حركة التجارة وربط الدول الغير ساحلية بالبحار والموانئ الدولية.

وأضاف أن مصر قامت بإطلاق مبادرة AWARe بالتعاون بصورة وثيقة مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة، واليونسكو، وبرنامجالأمم المتحدة الانمائي، والإتحاد من اجل المتوسط، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التى تستضيف سكرتارية المبادرة.

وقال الدكتور سويلم إنه ومن خلال برامج بناء القدرات وتبادل المعارف ونقل الخبرات التقنية تحت مظلة المبادرة، فسوف تتمكن الدول منالتصدي بفعالية للتحديات المتصلة بالمياه من خلال اطلاق برامج ومشاريع مختلفة، متوجها بالدعوة لدولة رواندا للانضمام لهذه المبادرةالهامة.

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