بعروض مميزة.. فرقة الحرية السكندرية تبهر جمهور مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 10:33 صباحاً - شهد مهرجان العلمين المقام بمدينة العلمين الجديدة، فقرات قدمها عدد من الفرق التابعة للفنون الشعبية ضمن فعاليات قصور الثقافة ومشاركة وزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
قدمت فرقة الحرية السكندرية للفنون الشعبية العديد من الرقصات على أنغام أغنيات حلاوة شمسنا وغيرها.
العروض تفاعل معها الجمهور وقدمت الفرقة عددا من الرقصات التي نالت إعجاب جمهور العلمين، ومنها رقصة الصيادين على أنغام أغنية إحنا ولاد السيالة وزمان يا إسكندرية وغيرها.
أكد الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن مهرجان العلمين أضفى صورة كبيرة على منطقة العلمين، إضافة لتسليط الأضواء من كافة دول العالم على هذه المنطقة، والصفقات الاستثمارية الكبيرة التى تمت.
وأضاف حسام هزاع خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه كلما حدث تطوير وزيادة فى مهرجان العلمين يزيد الإقبال من السياح على المدينة، والتى أصبحت وجهة سياحية كبيرة
ولفت حسام هزاع إلى أن أضواء مهرجان العلمين لا يمتد آثاره للمدينة فقط، وإنما على محافظات مصر السياحية كلها، موضحا أن السياح العرب كانوا يأتون لمصر بشكل متواصل وأصبحوا متواجدون فى مدينة العلمين للاستمتاع بها وببرامج المهرجان مما أثر بشكل كبير على التسويق للمدينة.
ويأتى مهرجان العلمين فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.
وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.