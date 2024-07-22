بعروض مميزة.. فرقة الحرية السكندرية تبهر جمهور مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 10:33 صباحاً - شهد مهرجان العلمين المقام بمدينة العلمين الجديدة، فقرات قدمها عدد من الفرق التابعة للفنون الشعبية ضمن فعاليات قصور الثقافة ومشاركة وزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قدمت فرقة الحرية السكندرية للفنون الشعبية العديد من الرقصات على أنغام أغنيات حلاوة شمسنا وغيرها.

العروض تفاعل معها الجمهور وقدمت الفرقة عددا من الرقصات التي نالت إعجاب جمهور العلمين، ومنها رقصة الصيادين على أنغام أغنية إحنا ولاد السيالة وزمان يا إسكندرية وغيرها.