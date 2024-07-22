مايا مرسي تهنئ جمال عوض بتجديد الثقة رئيسا للتأمينات الإجتماعية

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أحمد جودة - القاهرة -

تتقدم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهنئة إلى السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بمناسبة قرار السيد رئيس الجمهورية بتجديد الثقة به رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، متمنية له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بما يقدمه اللواء جمال عوض من جهود للنهوض بالمنظومة التأمينية بكافة أركانها والارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المقدمة لكافة المتعاملين مع الهيئة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، مشيرة إلى التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة والهيئة لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب المعاشات والمستحقين.